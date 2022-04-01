Москва, , 14:56 — REGNUM Проблема дефицита кассовой бумажной ленты является всего лишь одной из проблем. И ее предлагается решить по принципу нет чека — нет проблемы. Но здесь есть несколько нюансов, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Кассовый чек

«Во-первых, чек в рознице — это аналог договора публичной оферты. Поименованный в нем продавец продает держателю документа конкретный товар за определенную сумму.

Если его заменит электронный документ с печатью, то это нормально. Если такового не будет, то это нарушение прав потребителя.

Во-вторых, это социально важный документ. Многие пожилые люди к нему привыкли и переход на электронные формы должен быть постепенным.

В-третьих, чек является основанием возврата товара или сдачи брака. Да, продавец сможет восстановить по базе ту или иную транзакцию. Но это требует времени, возможны и нередки сбои программы. И покупатель от этого не защищен.

В-четвертых, если будет такая возможность, то малые и средние торговые предприятия вполне могут и вообще не пробивать часть товара.

Тем более, если будет мораторий на проверки со стороны ФНС. Но ведь есть еще и Роспотребнадзор, который внимательно проверяет этот момент.

Отсюда вывод. Вводить отказ от кассовых бумажных чеков резко не стоит», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг выступил с предложением к Федеральной налоговой службе не выдавать бумажные кассовые чеки покупателям при каждой покупке, а заменить их электронными.

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