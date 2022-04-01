Каракас, 1 апреля 2022, 15:18 — REGNUM Венесуэла и Экваториальная Гвинея приступили 1 апреля к разработке и реализации научного проекта в области энергетики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Венесуэлы.
Делегация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela посетила эту центрально-африканскую страну с рабочим визитом. Задачами делегации станет обмен опытом, информацией и технологиями, а также разработка плана развития нефтегазовой отрасли Экваториальной Гвинеи.
Со своей стороны, президент компании поблагодарил правительство Экваториальной Гвинеи за поддержку и доверие и предложил всю необходимую помощь.
Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла подписала меморандум ЮНЕСКО о высшем образовании