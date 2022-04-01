Каракас, , 15:18 — REGNUM Венесуэла и Экваториальная Гвинея приступили 1 апреля к разработке и реализации научного проекта в области энергетики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Венесуэлы.

Карта материковой части Экваториальной Гвинеи

Делегация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela посетила эту центрально-африканскую страну с рабочим визитом. Задачами делегации станет обмен опытом, информацией и технологиями, а также разработка плана развития нефтегазовой отрасли Экваториальной Гвинеи.

Со своей стороны, президент компании поблагодарил правительство Экваториальной Гвинеи за поддержку и доверие и предложил всю необходимую помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла подписала меморандум ЮНЕСКО о высшем образовании