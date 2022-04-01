Новосибирск, , 14:56 — REGNUM В Центральном парке Новосибирска установили десять бельчатников. Домики изготовили специалисты дирекции парков, сообщили в мэрии города.

Белка Иллюстрация пресс-службы администрации Железноводска

«Потом мы планируем сделать эту акцию для жителей, чтобы они сами смогли сделать подобный домик, чтобы дети в школах на уроках труда, возможно, мастерили бельчатники, — отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова. — Подобные сооружения есть в других городских парках, в Центральном их устанавливают впервые. Если количество белок здесь увеличится – это будет хороший показатель сосуществования человека и природы».

В городской администрации отметили, что по ряду причин в Центральном парке уменьшилась популяция белок и одним из основных условий её сохранения является безопасное место для размножения и сохранения потомства.