Донецк, 1 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян украинскими войсками. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 13:50 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики несколько раз обстреливали гражданские объекты Донецкой Народной Республики. В результате одной из таких атак в Донецке загорелась школа.