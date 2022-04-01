Набережные Челны, Татария, , 15:30 — REGNUM В городе Набережные Челны задержали сбытчика наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228. 1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает МВД по РТ.

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Для проверки документов был остановлен автомобиль «Фольксваген», под управлением 46-летнего жителя Наро-Фоминска. При осмотре на заднем сиденье машины была обнаружена и изъята сумка, внутри которой находились свертки, как выяснилось позже, с наркотическим средством.

По словам задержанного, он является курьером в интернет-магазине. По указанию оператора мужчина забрал оптовую закладку в Тульской области, а координаты получил посредством одного из мессенджеров. Он расфасовал запрещенное вещество на более мелкие оптовые партии и должен был доставить их для последующего сбыта в Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, кошка-наркокурьер была задержана 17 марта рядом с исправительной колонией №19 в Казани.

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