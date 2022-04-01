Набережные Челны, Татария, 1 апреля 2022, 15:30 — REGNUM В городе Набережные Челны задержали сбытчика наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228. 1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает МВД по РТ.

Наркомания
Наркомания
Pixabay.com

Для проверки документов был остановлен автомобиль «Фольксваген», под управлением 46-летнего жителя Наро-Фоминска. При осмотре на заднем сиденье машины была обнаружена и изъята сумка, внутри которой находились свертки, как выяснилось позже, с наркотическим средством.

По словам задержанного, он является курьером в интернет-магазине. По указанию оператора мужчина забрал оптовую закладку в Тульской области, а координаты получил посредством одного из мессенджеров. Он расфасовал запрещенное вещество на более мелкие оптовые партии и должен был доставить их для последующего сбыта в Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, кошка-наркокурьер была задержана 17 марта рядом с исправительной колонией №19 в Казани.

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