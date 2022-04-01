Подгорица, 1 апреля 2022, 14:52 — REGNUM На заседании 31 марта правительство Черногории приняло решение выделить два миллиона евро на реализацию Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины, сообщает RTCG.

Черногория
Черногория
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Власти приняли решение о формировании Координационного органа по контролю за выполнением «Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины».

Совет будет контролировать и координировать деятельность и меры, принимаемые компетентными органами и учреждениями в целях реализации решения, т. е. реализации права лиц с Украины на жилье, медицинское обслуживание, начальное и среднее образование, информацию о правах и обязательств, работы, слияния семей, документов и права ходатайствовать о международной защите, а также сотрудничать с международными организациями, занимающимися правами беженцев и мигрантов и Красным Крестом Черногории.