Подгорица, 1 апреля 2022, 14:52 — REGNUM На заседании 31 марта правительство Черногории приняло решение выделить два миллиона евро на реализацию Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины, сообщает RTCG.
Власти приняли решение о формировании Координационного органа по контролю за выполнением «Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины».
Совет будет контролировать и координировать деятельность и меры, принимаемые компетентными органами и учреждениями в целях реализации решения,