Подгорица, , 14:52 — REGNUM На заседании 31 марта правительство Черногории приняло решение выделить два миллиона евро на реализацию Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины, сообщает RTCG.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Власти приняли решение о формировании Координационного органа по контролю за выполнением «Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины».