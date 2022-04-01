Подгорица, 1 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. На заседании 31 марта правительство Черногории приняло решение выделить два миллиона евро на реализацию Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины, сообщает RTCG.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Власти приняли решение о формировании Координационного органа по контролю за выполнением «Решения о предоставлении временной защиты лицам с Украины».