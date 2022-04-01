Вашингтон, 1 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Американский рэпер Freddie Gibbs (Фредрик Джамел Типтон) опубликовал видео на сингл Ice Cream, записанный при участии Rick Ross (Уильям Леонард Робертс II). Публикация ролика состоялась на YouTube-канале Freddie Gibbs 1 апреля.

Скриншот YouTube Freddie Gibbs

По сюжету работы, Gibbs разъезжает по городу на настоящем грузовике с мороженым и угощает различных девушек десертом, а позже распивает дорогостоящие алкогольные напитки в компании Rick Ross. Примечательно, что инструментальная составляющая композиции была позаимствована у группы Wu-Tang Clan.

Ранее Freddie Gibbs анонсировал свой новый студийный альбом. Премьера пластинки должна состояться в течение 2022 года.