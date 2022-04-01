Москва, 1 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Японский бизнес прохладно отнесется к идее найти иные, альтернативные российским, источники цветных и редкоземельных металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил руководитель программы двух дипломов ВШЭ и университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков. Так он прокомментировал заявление министерства экономики, промышленности и торговли (МЭПТ) Японии о необходимости стимулировать закупки цветных металлов из альтернативных источников взамен российских.

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«Что касается металлов, то стоить вспомнить о том, что правительство Японии начиная с 2007 года пытается обеспечить стабильные поставки в страну цветных, редких и редкоземельных металлов. В том числе тех, без которых невозможно производство стали и электроники, – сказал Щербаков. — Такие попытки поиска новых поставщиков тогда были связаны с резким общемировым ростом цен на сырьевые товары и стремлением торговых домов Японии импортировать это сырье по более низкой цене. По данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, она сейчас зависит от поставок российского феррохрома на 50%, палладия — на 43% и ферросилиция — на 33%».

По многим другим товарам из группы «металлы и металлоизделия», включая, например, алюминий и никель, Россия, как отметил Щербаков, также занимает место одного из ведущих поставщиков.

«Поэтому найти замену этим поставкам из других стран в настоящее время практически невозможно, — убежден эксперт. — Подводя итог, стоит отметить, что японские компании по-прежнему будут и дальше пытаться искать новых поставщиков, однако, как показали попытки последних пятнадцати лет, сделать это будет крайне сложно или нерентабельно. В этой связи текущие политические обращения и просьбы к компаниям будут встречены бизнесом крайне холодно. Именно поэтому уже сейчас мы слышим заявления со стороны японских участников проекта «Сахалин-2» об их твердом намерении остаться в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Щерабков объяснил, может ли Япония обойтись без российских углеводородов.