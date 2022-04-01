Белгород, 1 апреля 2022, 14:51 — REGNUM Две аварийные бригады «Белобводоканал» работают на месте пожара на нефтебазе в Белгороде, сообщил 1 апреля в телеграм-канале заместитель губернатора Константин Полежаев.
Рабочие были направлены на место сразу после поступления информации о возгорании.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался рано утром 1 апреля, площадь возгорания резервуаров составила 1200 кв. метров.
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