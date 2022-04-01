Белгород, 1 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Две аварийные бригады «Белобводоканал» работают на месте пожара на нефтебазе в Белгороде, сообщил 1 апреля в телеграм-канале заместитель губернатора Константин Полежаев.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Горящая нефтебаза в Белогородской области после удара ВСУ

Рабочие были направлены на место сразу после поступления информации о возгорании.

«Специалисты водоканала оперативно предоставили информацию о ближайших местах для забора воды из централизованных сетей. На данный момент в системе водоснабжения поддерживается максимально возможное давление для пожаротушения», — отметил замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался рано утром 1 апреля, площадь возгорания резервуаров составила 1200 кв. метров.