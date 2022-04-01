Москва, , 14:48 — REGNUM Банк России обновил данные о размере золотовалютных резервов впервые после введения санкций по их заморозке. Информация представлена только о размере ЗВР, а структура временно не раскрывается, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно информации, резервы сократились почти на $40 млрд. C одной стороны получается, что за прошедший месяц было потрачено достаточно много средств.

С другой стороны это свидетельствует о том, что у Банка России остаются в распоряжении резервы, доступные для интервенций и поддержки курса рубля.

Ну, и самое главное, чего удалось добиться Банку России на данный момент, так это стабилизации ситуации на валютном рынке.

После панической распродажи рубля, ситуация нормализуется, курс укрепляется, что позволяет ЦБ РФ, в том числе постепенно смягчать валютные ограничения.

Например, уже повышен размер максимальной суммы перевода средств за рубеж для граждан», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 25 марта составил $604,4 млрд. Такие данные привела пресс-служба Банка России.

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