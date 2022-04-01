Москва, 1 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Банк России обновил данные о размере золотовалютных резервов впервые после введения санкций по их заморозке. Информация представлена только о размере ЗВР, а структура временно не раскрывается, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Согласно информации, резервы сократились почти на $40 млрд. C одной стороны получается, что за прошедший месяц было потрачено достаточно много средств.

С другой стороны это свидетельствует о том, что у Банка России остаются в распоряжении резервы, доступные для интервенций и поддержки курса рубля.

Ну, и самое главное, чего удалось добиться Банку России на данный момент, так это стабилизации ситуации на валютном рынке.

После панической распродажи рубля, ситуация нормализуется, курс укрепляется, что позволяет ЦБ РФ, в том числе постепенно смягчать валютные ограничения.

Например, уже повышен размер максимальной суммы перевода средств за рубеж для граждан», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 25 марта составил $604,4 млрд. Такие данные привела пресс-служба Банка России.

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