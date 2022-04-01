Мурманск, , 14:47 — REGNUM В Мурманске УК «Алые Паруса» собрала с населения два миллиона рублей и «забыла» перевести их на счета АО «АтомЭнергосбыт», сообщает региональная прокуратура.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В течение двух лет руководство УК, получая от населения денежные средства за коммунальный ресурс, потребляемый при содержании общедомового имущества, не перечисляло их в адрес ресурсоснабжающей организации», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге арестовали главу управляющей компании, ударившего следователя.