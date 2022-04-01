Мурманск, 1 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Мурманске УК «Алые Паруса» собрала с населения два миллиона рублей и «забыла» перевести их на счета АО «АтомЭнергосбыт», сообщает региональная прокуратура.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«В течение двух лет руководство УК, получая от населения денежные средства за коммунальный ресурс, потребляемый при содержании общедомового имущества, не перечисляло их в адрес ресурсоснабжающей организации», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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