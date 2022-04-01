Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM Поклонники Ким Кардашьян предположили, что модель сделала операцию по удалению рёбер. Об этом 1 апреля пишет The Sun.

Ким Кардашьян Toglenn

Как отмечает издание, пользователи Reddit сравнили старые фотографии Кардашьян с современными снимками и отметили, что у модели сильно изменилась фигура — талия стала намного тоньше. Комментаторы считают, что трансформация тела Кардашьян выглядит «неестественно». Многие также отметили, что раньше модель выглядела лучше, чем сейчас.

Ранее ведущие премии «Оскар» высмеяли Ким Кардашьян. Причиной шуток над моделью стал её совет для «деловых женщин». Она предложила им «поднять свою задницу» и «работать усерднее».

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