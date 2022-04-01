Париж, 1 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Аномальный холод и осадки в виде снега в странах Европы напомнили жителям континента о важности энергоносителей, в том числе российских.

Fanaru.com Снегопад

В регионах Франции местные жители вынуждены в первый день апреля расчищать снежные завалы при помощи лопат. Осадки в виде снега выпали в Бельгии и Швейцарии.

1 апреля — первый день новых условий поставок российского газа в недружественные страны, предполагающий оплату в рублях. Страны Европы, публично отказавшиеся от рублёвой схемы, получили напоминание от природы о том, что обогреть помещения в зимнее время без российского газа им будет трудно.