Кишинёв, , 14:46 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) 1 апреля зарегистрировали о вынесении вотума недоверия руководству Нацбанка. Об этом в ходе заседания сообщил вице-спикер от БКС Влад Батрынча.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он обвинил Нацбанк в необоснованном повышении ставки рефинансирования с 3,65% в июле 2021 года до 12,5% марте 2022 года. По мнению политика, это дало дополнительный доход коммерческим банкам, но нанесло ущерб экономике.

Батрынча также отметил, что за последние полгода якобы необоснованно валютные резервы республики сократились на 650 млн леев (около $35,5 млн).

«Национальный банк защищает интересы коммерческих банков! Чтобы вы поняли, экономика идет вниз, экономические агенты потеряют 2 млрд. леев (около $110 млн), а коммерческие банки заработают не менее полумиллиарда дополнительных леев благодаря играм между банками и НБМ», — сказал депутат.

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