Цхинвал, , 19:29 — REGNUM Власти Южной Осетии официально задержади бывшего военнослужащего грузинской армии Левана Мачабели, сообщает 1 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Арест Victor

В заявлении КГБ Южной Осетии говорится говорится, что молодой человек «планировал организовать диверсию» на территории республики.

«Мы стараемся на ту сторону не заходить, им достаточно и небольшой причины… Мы только что узнали, что грузины были избиты в Гори. Их обвиняют в саботаже, и я не знаю, насколько это правда. Если мы им мешаем на дороге, люди будут задержаны, если будет сделан один шаг им навстречу, этого достаточно», — сказал гражданин, проживающий вблизи линии границы.

Представители спецслужб Южной Осетии задержали Мачабели в окрестностях сёл Кере и Земо Арцеви. Согласно одной из версий, молодой человек посещал деревни, расположенные вблизи линии разграничения, чтобы помочь местным жителям, в том числе жене дедушки. В этот момент «вооруженные оккупанты» прибыли на территорию, контролируемую грузинскими правоохранителями, и увезли его в Цхинвал. Вчера поздно вечером «цхинвальская пропагандистская машина», опубликовала заявление, в котором говорится, что Мачабели сам перешёл на оккупированную территорию, где планировал провести диверсию.

Напомним, что грузинская сторона постоянно обвиняет России и Южную Осетию в похищении своих граждан на приграничных территориях.