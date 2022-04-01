Рига, , 14:45 — REGNUM С апреля в Латвии вступило в силу требование об обязательном добавлении биокомпонентов в топливо, поэтому цена на дизельное топливо автоматически выросла на 10−12 евроцентов за литр. Об этом сообщило местное издание rus.tvnet.lv.

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Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис заявил, что торговцы топливом уже заключили договоры, топливо с биопримесью закуплено и залито в хранилища, чтобы начать торговать им с 1 апреля.

Накануне повышения цен на дизельное топливо, 29 марта 2022 года, комиссия парламента Латвии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике призвала правительство в ускоренном порядке предотвратить рост цен на топливо.

В заявлении комиссии подчеркивалось, что в связи с обязательным требованием по наличию примесей биотоплива еще больше увеличатся затраты населения на горючее в то время, когда цены на него и так резко выросли.