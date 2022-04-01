Сан-Хосе, , 15:00 — REGNUM Второй тур президентский выборов состоится в Коста-Рике 3 апреля. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ни один из кандидатов не обладает достаточной поддержкой населения. В случае избрания экономиста Родриго Чавеса страну ждут обещанные им перемены. Второй кандидат, Хосе Мария Фигерес, будет придерживаться традиционной политики.

Центр политических исследований Коста-Рики показал, что 73% опрошенных придерживается отрицательного мнения относительно обоих кандидатов, а первый тур выборов закончился технологической ничьей. Оба кандидата в прошлом были связаны с рядом коррупционных преступлений, и коста-риканцы не ждут от них никаких существенных изменений.

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