1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, выразившего сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства Евросоюза в черный список.

Оксана Переможенко, , 15:34 — REGNUM Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства Евросоюза в черный список. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Жозеп Боррель

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также украинского издания «ШарийNET» на странице издания в социальной сети «ВКонтакте».

»Ха-ха! ЕС сожалеет о введении Россией контрсанкций против руководителей Евросоюза и об отсутствии возможности их оспорить — Боррель. Инопланетяне на связи. Из параллельной вселенной под названием «А нас за що?» — иронизирует автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«У них же были точные, выверенные санкции. Как так-то? Мало того, что бумеранг прилетел, так ещё и ответка пошла…» — отреагировала Woman.

«Это даже не контрсанкции… Контрсанкции ещё впереди», — подчеркнула Olga.

«Ввести санкции на проявления сожаления для руководства Евросоюза», — иронизирует Iris.

Жозеп Боррель в Европарламенте

«Помним мы их «возможности оспорить». Когда мы зеркально высылали их дипломатов, они заявляли: «Это незаконно! Мы выслали российских дипломатов в качестве европейской солидарности, а они наших совершенно необоснованно!» — добавил «Ацтек».

»Ты, Боррель, лучше бы думал, где рубли брать, а не свои… истории рассказывал», — отметила Андрей.

«Пусть напишут в Спортлото», — шутит Игорь Р.

«Не, это не «а нас за що», это другие — «как посмели?!» — пишет Вадим С.

«Пусть жалуется в Лигу сексуальных меньшинств», — смеется Дмитрий К.

«Удивился европеец! Как это так? Русские «папуасы» посмели ввести против них санкции! Без вас у нас воздух чище! Нечего к нам ездить! А то испачкаетесь на Красной площади в грязи, да и медведь задрать может!» — пошутила Ксения К.

«А чего он ожидал? Такие странные…» — отреагировал Владислав С.

«Они там совсем дебилы или притворяются? Сначала нарушают все мыслимые и немыслимые правила, а потом: «А нас за что?» — не выдержал Николай Н.

«Да они веками уверены, что делают все верно», — ответил Николаю Н. «Баран Обама».

«Обычный дипломатический реверанс», — добавила Мария Ч.

«Да что Вы… такое говорите? Да неужели? И, казалось бы, вас-то за що, правда?» — с сарказмом написал Андрей Х.

Голосование в Европейском Парламенте

«Чего там сожалеть, бахните еще санкций! Тогда уж точно русским будет хана. Или не будет…» — пишет не без сарказма Анастасия Ч.

«Можно подумать, эти санкции им как-то осложнят жизнь», — задумалась Ольга К.

«В китайскую прачечную с жалобами», — иронизирует Артур Т.

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