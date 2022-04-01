Исламабад, 1 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Органы безопасности Пакистана раскрыли заговор и предотвратили покушение на премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом 1 апреля завил министр информации Пакистана Фавад Чаудри, пишет пакистанская газета Dawn.

World Economic Forum Имран Хан

«Органы безопасности Пакистана сообщили о заговоре с целью убийства премьер-министра Имрана Хана», — сказал Чаудри.

По его словам, после этого решением правительства охрана премьер-министра была усилена.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Имран Хан раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию России на Украине.

«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?» — заявил премьер-министр.

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20 марта Имран Хан поддержал позицию Индии, отказавшуюся вводить санкции в отношении России.

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