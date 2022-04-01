Москва, 1 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. На уходящей неделе в Telegram-каналы страны постепенно стала возвращаться обычная повестка, в том числе всевозможные курьезы и занимательные истории со всех уголков страны. Футбольное поле, куда никого не пускают, очередное возвращение МММ и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Zeynel Cebeci Бабочка-боярышница

Центральный федеральный округ

В Москве произошла история о мошенничестве с чудесным финалом. Пенсионерке позвонили якобы от имени сына, сказали, что он попал в аварию и нужны деньги, чтобы откупиться. 200 тысяч предлагали сбросить из окна. «Интересная Москва» пишет, что женщина выбросила пакет с деньгами, но он зацепился за ветку. Расстроенная дама позвонила сыну, чтобы рассказать о неудаче, и выяснила, что с ним все в порядке. Спасенные деревом деньги вернули женщине, мошенника ищут.

Менее счастливая история случилась в Воронеже. Жительница города хотела подешевле купить сахар и связалась по объявлению с продавцом. Сахар решила брать оптом: сразу 16 тонн по цене 42 рубля за килограмм. Продавец сказал, что после покупки водитель доставит товар по нужному адресу. Женщина перевела 812 тысяч рублей на указанный счет, позвонила продавцу, но тот уже отключил телефон и объявление удалил. «Воронеж №1» сообщает, что и этого мошенника ищет полиция.

Тем временем в Калуге женщина решила поменять сразу имя, фамилию и отчество и выбрала совершенно экзотический вариант. «Калужский мечтатель» рассказывает, что дама выбрала своими ФИО фразу «В Поле Ветер Бабочка». Увы, неизвестно, что подтолкнуло женщину к такому решению, и какое имя она носила прежде.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге гражданин решил погреться у Вечного огня и едва не сгорел. «Как дела, Санкт-Петербург?» узнали, что мужчина задремал, пока грелся. А когда проснулся, у него уже горела спина. Прохожие помогли бедолаге потушить пламя.

«Ночной губернатор» удивляется, что к празднованию 319-летия Петербурга разработали отдельный логотип. По мнению канала, это самая загадочная новость за последние дни. Потому что в ней решительно ничего непонятно: зачем нужен логотип, будут ли в каждом году рисовать отдельный логотип, какие еще городские праздники украсят логотипами и т.д.

В Калининградской области живет самобытный скульптор Александр Брага. По словам «Балтийского форпоста», он работает с весьма специфическим материалом: автомобильным металлоломом. Недавно его проект победил на конкурсе президентских грантов и в городе Гвардейск будет сделан целый маршрут со скульптурами Браги.

В Сыктывкаре улицы теперь посыпают кофейной крошкой, пишет KomiLeaks. Технология возникла случайно: в администрацию города обратились предприниматели, которые занимаются обжаркой кофе и поставляют его в кофейни. У них образуется выбраковка — измельченные и обжаренные зерна не той степени обжарки. В продажу их не пускают, крошку необходимо утилизировать. Предприниматели предложили использовать ее для посыпки улиц в гололед.

Приволжский федеральный округ

На тротуарах Самары заметили пьяных птиц. Это свиристели, узнал «Злой самаритянин». Они валяются на асфальте. Горожане испугались, что птицы погибли из-за ухудшения экологии, однако это не так. Свиристели клюют ягоды, к примеру, рябины, которая успевает забродить, и пьяные валятся на землю. Даже есть примета: пьяные свиристели — весна близко.

В Набережных Челнах юноша разбил во дворе дома машин. Похоже было на весеннее обострение. Mash Iptash пишет, что молодой человек «включил Халка, стал кидаться на машины и тарабанить по стеклам и кузову». Под конец зашел в подъезд и в качестве финала ударил по электрощитку.

В Мордовии мужчина провалился в открытый канализационный люк, не заметив дырку в снегу. Выбраться самостоятельно не сумел, позвонил спасателям. К счастью, мужчина отделался ушибами. «Голос торамы» пишет, что его уже прозвали мордовским Марио.

Южный федеральный округ

«Акценты юга» удивляются решению руководства школы в одном из астраханских сел. Здесь построили новое футбольное поле, но решили не пускать туда детей. Почему? Потому что они могут испортить новое покрытие.

Северо-Кавказский федеральный округ

Курьезное преступление случилось в Махачкале. 17-летнему юноше поступил заказ на покупку мобильного телефона. Он получил 70 тысяч рублей, но отправил покупательнице пустую коробку. Полиции он объяснил свой поступок тем, что женщина в ходе общения нагрубила ему, и он решил ее проучить. Ведется расследование, сообщают «Махачкалинские известия».

Уральский федеральный округ

«Екатское чтиво» пишут, что суд в Екатеринбурге встал на сторону полосатого варана и обязал местный зоопарк улучшить его жилищные условия. Иск подала природоохранная прокуратура, поскольку в вольере не оказалось специального места, где животное могло бы отдохнуть от посетителей. Октябрьский суд удовлетворил иск и обязал зоопарк переоборудовать вольер.

На Урале снова появились плакаты с портретом Мавроди и рекламой МММ, на них написан лозунг: «Спасайте деньги!» «Даже удивительно, что мошенники все еще используют этот бренд для развода населения. Сам Мавроди, кстати, к этому не имеет никакого отношения — на плакатах контакты его последователей, которые уже находятся в черном списке ЦБ как организация с признаками финансовой пирамиды», — удивляется «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

«Проспект мира» заинтересовался данными клиентов «Яндекс.Еды», которые попали в открытый доступ, и удивились жителю Красноярска, который заказал еду на 450 тысяч рублей. Гражданин живет в Железнодорожном районе, на телефон не отвечает, так что подробностей о его заказах нет.

На Байкале неизвестный романтик выложил опилками большую надпись «Выходи за меня» и поджег в ночи. Теперь гражданина разыскивают, чтобы вчинить штраф за загрязнение озера, сообщает «Байкал».

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» пишет, что на Колыме теперь будут выращивать не только помидоры или клубнику, но и виноград с арбузами. Производство не зависит от сезона, фермерством занимаются в помещениях, где всегда тепло и горит искусственный свет.

В Приморье зафиксировали огромный спрос на товары для садоводства. «Право руля!» рассказывает, что дачники массово закупаются граблями, рассадой, а заодно бассейнами и туалетами. Не сдаются и те, у кого дачи нет: пользуются спросом товары для домашнего садоводства.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 апреля.