Париж, 1 апреля 2022, 14:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце бывшего мэра украинского города Мелитополь, передает BFM TV.
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«Мы на вашей стороне», — заявил Эммануэль Макрон во время встречи с бывшим мэром украинского города.
«Господин мэр, мы рады видеть вас здесь», — заявил президент Франции.
В Елисейском дворце также присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Как сообщало ИА REGNUM, бывшего мэра Мелитополя сопровождает делегация из четырех украинских депутатов.
Подробнее в материале: Президент Франции встретится с бывшим мэром Мелитополя