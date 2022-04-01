Ульяновск, , 14:41 — REGNUM В Ульяновской области почти двухсотлетний дуб, растущий в Николаевском лесничестве, получил статус памятника живой природы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Черешчатый дуб, расположенный на территории Николаевского лесничества, получил всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы». Данное заключение было вынесено 28 марта 2022 года комиссией соответствующей программы.

Глава минприроды Гульнара Рахматулина отмечает, что точный возраст дерева определили специалисты указанной программы, которые провели инструментальные пробы в 2018 года. По данным замеров, дубу — 193 года. Он будет представлять Ульяновскую область на конкурсе «Российское дерево года 2023».

В ведомстве отмечают, что дуб достаточно хорошо сохранился. Он расположен в лесу, недалеко находятся пруд и родник «Баня-латка».

Статус памятника живой природы в Ульяновской области также имеет 175-летняя ива, которая растёт в селе Утяжкино Сенгилеевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области высадят более 100 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти». К проекту может присоединиться любой желающий.