Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял ситуацию с дефицитом школьных мест в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону на контроль. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале 1 апреля.

Ученик Иван Шилов © ИА REGNUM

«Друзья, увидел ваши комментарии по Суворовскому. Вызвал к себе на разговор ответственных чиновников — главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, министра образования Андрея Фатеева. Поручил до конца дня доложить предложения о том, как можно решить вопрос на период до окончания строительства школы. Буду держать вас в курсе», — написал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что из-за дефицита школьных мест в микрорайоне Суворовский младшеклассников решено перевести в другие образовательные учреждения. Дети, по мнению властей, будут добираться на учёбу на школьном автобусе. Изменения в организации учебного процесса коснутся 600 детей — учеников третьих классов школы №75. Родители детей возмущены решением городских властей и достаточно резко высказались в адрес чиновников.

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