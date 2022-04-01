Первоуральск, Свердловская область, 1 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП. В аварии погибла его 5-летняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел в июле 2021 года. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он решил отвезти ребенка в детский сад. Девочку он посадил к себе на колени. Однако до пункта назначения семья так и не добралась. Уралец не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина въехала в дерево.

От полученных травм 5-летняя девочка скончалась на месте происшествия. Следствие установило, что мужчина и ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности. Уралец придавил девочку собственным телом. В салоне автомобиля также находился 7-летний сын обвиняемого. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Уголовное дело направлено в суд. Виновнику в аварии грозит до 12 лет лишения свободы.