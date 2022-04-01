Новосибирск, , 14:40 — REGNUM В Новосибирске на собственника административного здания, с которого наледь упала на прохожую, составили протокол. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Напомним, что накануне, 31 марта, в Новосибирске из-за падения наледи с крыш домов в Ленинском и Первомайском районах были травмированы две женщины.

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«Сотрудники администрации района выехали на место для выяснения обстоятельств схода наледи, составили акт. По результатам осмотра установлено, что сход наледи на женщину произошёл с административного здания на проспекте Карла Маркса, 12. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением мозга и рваной раной головы, ей оказана медицинская помощь. Пострадавшая от госпитализации отказалась», — уточнили в мэрии.

Отметим, что по факту травмирования женщины назначена доследственная проверка.

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