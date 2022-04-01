Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Пятеро человек получили ранения в результате взрыва на предприятии в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает со ссылкой на экстренные службы 1 апреля New York Post.

Взрыв (сс) Will Russell

Инцидент произошел 31 марта на мелком предприятии, расположенном в 50 км от центра Лос-Анджелеса. Пострадавшие, четверо из которых были госпитализированы, еще один получил помощь на месте, получили ожоги и осколочные ранения.

Пожар, возникший в результате взрыва, был потушен, на место прибыли бригады взрывотехников и химзащиты. В пожарной части сообщили, что это был завод по переработке металла.