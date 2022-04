Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Итан Хоук, исполнивший одну из главных ролей в сериале Marvel «Лунный рыцарь», рассказал о том, какой совет ему дала дочь по поводу участия в этом проекте. Об этом 1 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Marvel Marvel Studios

Майя Хоук, исполнившая роль Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», объяснила отцу, как справиться с давлением со стороны фанатов и их ожиданиями, связанными с ролью, которая им очень дорога. «(Майя — ИА REGNUM) сказала мне что-то очень красивое», — отметил Хоук, добавив, что дочь напомнила ему, что работа актёра состоит в том, чтобы взаимодействовать с аудиторией.

Она добавила, что фанаты хотят, чтобы люди, работающие над проектом, думали об искусстве. «Вы должны уважать их и уважать их фэндом и стараться дать им что-то, что того стоит», — передал слова дочери актёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes сложилась странная ситуация с балансом оценок «Лунного рыцаря» со стороны критиков и рядовых пользователей портала. Первый эпизод шоу онлайн-кинотеатр Disney Plus показал 30 марта 2022 года.

