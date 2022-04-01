Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM В Свердловской области за сутки, 31 марта госпитализировали 74 пациента с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель превышен на 10 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах находится 221 «тяжелый» ковид-пациент. Состояние 1127 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 84 человека.

С начала пандемии на Среднем Урале выявили 425 962 заражения коронавирусом, из них 801 случай — 31 марта. Выздоровели уже 348 436 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 580 человек.