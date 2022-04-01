Донецк, 1 апреля 2022, 14:37 — REGNUM Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Донецку, сообщает 1 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня украинские боевики выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку.
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