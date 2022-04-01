Донецк, 1 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Донецку, сообщает 1 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.50 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня украинские боевики выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку.

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