Москва, , 14:37 — REGNUM Япония не сможет быстро заместить российские углеводороды энергоносителями из других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил руководитель программы двух дипломов ВШЭ и университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков. Так он прокомментировал обещания японских властей срочно искать новых поставщиков стратегических товаров взамен тех, что поступают из России.

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«Во внешнеполитической сфере Япония по-прежнему придерживается курса США. Однако в последние годы влияние Америки на Японию, как и на другие страны Восточной Азии, заметно ослабло, — сказал Щербаков. — Вырабатывая тот или иной краткосрочный или долгосрочный внешнеполитический курс, правительство Японии, безусловно, стремится не ущемлять интересы бизнес-кругов».

При этом он подчеркнул, что экономика Японии полностью зависит от поставок цветных, редких и редкоземельных металлов, а также угля, нефти, СПГ и многих других сырьевых товаров.

«Стратегия Японии в последние десятилетия направлена на максимальную диверсификацию поставок этих товаров из разных регионов мира для обеспечения максимальной стабильности, — сказал Щербаков. — Однако для того, чтобы хоть как-то диверсифицировать поставки нефти и СПГ, которые ранее шли в основном из стран Ближнего Востока, ушло более 10 лет. Поэтому сейчас взмахом волшебной палочки заместить 9% японского рынка СПГ и 4% рынка нефти, которые поставляются из России, будет крайне затруднительно. Прямой отказ от поставок может привести к энергетическому кризису – приостановке работы предприятий, то есть отчасти к тому, что уже происходило в 2011 году после аварии на АЭС Фукусима-1. К тому же, как мы все хорошо знаем, в Японии после полной приостановки всех АЭС в 2011 году многие АЭС так и не были запущены повторно, а для восполнения потерь продолжает импортироваться больше нефти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления японского министерства промышленности интерпретировали как крик о помощи.

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