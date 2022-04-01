Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё более 15 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли около 530 тыс. беженцев, в том числе более 100 тыс. детей. Людям оказывают всестороннюю помощь.