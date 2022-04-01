Рига, 1 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Большинство жителей Латвии (66%) всерьез опасается за ухудшение материального положения своих семей. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного Институтом финансов страны.

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Как отмечает латвийский портал bb.lv, по сравнению с соответствующим опросом 2020 года страх и беспокойство о финансовом положении своего домохозяйства среди жителей Латвии значительно выросли — на 14%.

Почти половина опрошенных (49%) обеспокоена возможной потерей работы. Такое мнение высказывает, в основном, трудоспособное население предпенсионного возраста, население крупных региональных городов, а также группа малообеспеченного населения.

Население Латвии в настоящее время больше всего обеспокоено значительным падением доходов (61%), в том числе 50% обеспокоены своей способностью финансово позаботится о семье, а 47% жителей испытывают чувство тревоги о возможностях покрыть расходы, связанные с приобретением предметов первой необходимости и оплате ежемесячных платежей.

Относительно большая часть населения Латвии (33%) избегает новых кредитных обязательств, а 29% ищут решения по сокращению потребления энергоресурсов в связи с быстрым ростом цен.

С целью сокращения расходов люди в первую очередь готовы пересмотреть свои траты на такие статьи расходов, как посещение кафе и ресторанов (56%), путешествия (43%), посещение культурно-развлекательных мероприятий (34%). Кроме того, треть населения (33%) пересмотрела бы свои траты на одежду и обувь, а 29% были бы готовы сократить свои расходы по таким статьям, как еда и транспорт. По мнению населения, реже всего сокращение расходов затрагивает такие отрасли, как здравоохранение (5%), образование (8%) и расходы на жилье (10%).