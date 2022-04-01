Москва, 1 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Указ президента РФ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми, прямо можно сказать, долгожданный, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Http://www.eduportal44.ru Школьники

«Дети школьного возраста требуют больших затрат. Это и в спокойное время серьезная ноша, а в сегодняшних непростых условиях для кого-то она может стать неподъёмной.

Между тем в это время формируется личность. И если здесь не дать ребёнку необходимого, то это будет удар не только по семейному бюджету, но и по формирующейся личности. А это удар по будущему страны.

Выделенные по указу средства позволят гарантировать, что дети не будут ущемлены и материальные трудности не станут препятствием развития новых личностей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет.

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