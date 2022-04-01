Белгород, 1 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Компания «Металлоинвест», основным акционером которой является бизнесмен Алишер Усманов, передала на социальные проекты в Белгородской области 1,6 млрд рублей. Соглашение о реализации проектов подписано между представителями компании и руководства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Деньги планируется потратить на закупку ноутбуков для школьников, развитие городской среды, поддержку спорта, образования и здравоохранения. В частности, закупят оборудование для ЦРБ, отремонтируют и оснастят родильный дом в Губкине, а для молодых врачей в Старом Осколе купят квартиры.

Общий объём финансирования проектов составит 4,7 млрд рублей, из которых 3,1 млрд выделит регион.