Лондон, , 14:34 — REGNUM Дэвид и Виктория Бекхэм рассматривают возможность переезда. Об этом 1 апреля пишет The Sun.

Дэвид Бекхэм Instagram.com/davidbeckham

По данным издания, семья Бекхэмов думает «навсегда» уехать из своего особняка после того, как его ограбили неизвестные. Пара планирует перебраться в Майами (США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дом к Бекхэмам проник грабитель — это произошло в тот момент, когда семья спала. Злоумышленник разбил окно в одной из свободных комнат и своровал оттуда вещи на несколько тысяч фунтов стерлингов.

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