Лондон, 1 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Дэвид и Виктория Бекхэм рассматривают возможность переезда. Об этом 1 апреля пишет The Sun.

Instagram.com/davidbeckham Дэвид Бекхэм

По данным издания, семья Бекхэмов думает «навсегда» уехать из своего особняка после того, как его ограбили неизвестные. Пара планирует перебраться в Майами (США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дом к Бекхэмам проник грабитель — это произошло в тот момент, когда семья спала. Злоумышленник разбил окно в одной из свободных комнат и своровал оттуда вещи на несколько тысяч фунтов стерлингов.