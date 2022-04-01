Абакан, 1 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Хакасии прогнозируется штормовой ветер, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

По данным Хакасского гидрометцентра, днём 2 апреля в регионе ожидается очень сильный северо-западный ветер порывами до 20−25 м/с. В горах порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Жителей Хакасии просят проявлять осторожность в связи с непогодой, соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе днём 2 апреля ожидается северо-западный ветер 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

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