Рязань, , 14:32 — REGNUM В тушении пожара на улице Каширина в Рязани участвует 15 единиц техники и 45 человек личного состава, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в оперативной группе правительства региона.

Пожар в бывшием училище связи в Рязани Пресс-служба правительства Рязанской области

Развёрнут оперативный штаб, на место происшествия прибыли начальник областного МЧС Алексей Жуков, первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова и заместитель председателя правительства Артём Никитин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара ориентировочно составила 350 кв. метров.