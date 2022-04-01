Рязань, 1 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В тушении пожара на улице Каширина в Рязани участвует 15 единиц техники и 45 человек личного состава, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в оперативной группе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Пожар в бывшием училище связи в Рязани

Развёрнут оперативный штаб, на место происшествия прибыли начальник областного МЧС Алексей Жуков, первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова и заместитель председателя правительства Артём Никитин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара ориентировочно составила 350 кв. метров.