Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Запад ведёт против нашей страны многоуровневую войну, и бить в этой войне надо не только по главным противникам, надо осложнять положение всех стран, которые поддерживают враждебные России действия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 апреля, комментируя высказывания заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Пшеница Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Ранее Медведев призвал поставлять продовольствие и сельскохозяйственные культуры только дружественным странам, а все расчеты производить в рублях и национальных валютах дружественных стран.

«Не вызывает сомнений, что финансово-экономические действия нашей страны в ответ на давление США и их союзников должны наращиваться. Схема «газ за рубли» пока выглядит, прямо скажем, не очень эффективно. Надеюсь, что новые контракты уже будут предусматривать оплату нашего газа именно рублями, а не долларами и евро с их последующей конвертацией российским банком. То же самое, по возможности, надо сделать в отношении экспорта нефти. Страны западной антироссийской коалиции должны быть лишены возможности покупать у нас стратегически важные для них металлы, удобрения и так далее.

В этом контексте особое значение приобретает то, что сказал Дмитрий Медведев относительно поставок продовольствия и сельхозкультур только дружественным странам, причём как за российские рубли, так и за национальные валюты. Что это за страны? Это те страны, которые, по крайней мере, не голосуют за антироссийские резолюции в ООН. Остальные пусть ищут нужные им товары на других рынках. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие годы это будет непросто.

Надо перестать упираться в действующие контракты. Международные отношения — это поле, где наиболее эффективным способом защиты своих интересов является принцип взаимности. Возьмём свежий пример. Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Сулейменов заявляет, что членство его страны в ЕАЭС не мешает Казахстану соблюдать американские и есовские санкции против России. Если эта позиция получит подтверждение, сотрудничать с такой страной как с дружественной не имеет смысла. Более того, будет России во вред! Либо мы союзники по ЕАЭС, либо Казахстан действует против России вместе с США и ЕС!

Запад ведёт против нашей страны многоплановую и многоуровневую войну, и бить в этой войне надо не только по главным противникам; надо осложнять положение всех стран, которые поддерживают враждебные нашей стране действия. Это касается и экспорта, и импорта, естественно. Список запрещённых к ввозу в Россию продуктов действительно стоит расширить», — отметил Михаил Демурин.