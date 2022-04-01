Венесуэла подписала меморандум ЮНЕСКО о высшем образовании
Каракас, 1 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. ЮНЕСКО и Национальный институт подготовки и образования Венесуэлы 31 марта подписали меморандум об укреплении профессионально-технической подготовки в стране. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Иван Шилов ИА REGNUM
Венесуэла
Во время подписания меморандума региональный директор ООН по вопросам образования отметил достижения Венесуэлы в области образования, а также высокие результаты в обучении молодежи.
В ЮНЕСКО пообещали укреплять сотрудничество и поддержку образовательных проектов Венесуэлы, а также содействовать работе над созданием новых.