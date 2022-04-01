Нью-Дели, 1 апреля 2022, 14:29 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Москве, Украине и всем европейским странам.
Министр добавил, что если Индия с ее позициями справедливости и рациональными подходами к решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не будет против.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Москва готовит реакцию на предложения Киева, переговоры России и Украины должны продолжиться.
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