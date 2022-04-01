Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России СергейЛавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Москве, Украине и всем европейским странам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии СубраманьяномДжайшанкаром.

Министр добавил, что если Индия с ее позициями справедливости и рациональными подходами к решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не будет против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Москва готовит реакцию на предложения Киева, переговоры России и Украины должны продолжиться.

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