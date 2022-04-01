Сыктывкар, , 14:28 — REGNUM Мужская сборная Республики Коми одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом 1 апреля сообщает ИА REGNUM.

Лыжи

Сборную Коми представляли Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Алексей Виценко. Они преодолели четыре этапа по 10 км за 1 час 35 минут 4,5 секунды.

Второе место заняла команда из Татарии, в состав которой вошли Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев и Ярослав Рыбочкин. Их отставание составило 56,3 секунды.

Замкнула тройку команда Архангельской области, за которую выступали Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников. Они отстали от победителей на 1 минуту 1,6 секунды.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

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