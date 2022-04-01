Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM В рамках весенней призывной кампании в Ростовской области ряды Вооружённых сил России пополнят более 5 тыс. новобранцев. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Осенний призыв Mil.ru

Отправка призывников в воинские части начнется в третьей декаде мая, а завершится призывная кампания 15 июля. Как и в 2021 году, на призывных пунктах будут строго соблюдены все санитарные требования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию, в котором сказано, что в Вооружённые силы России будут призваны на срочную службу 134,5 тыс. человек.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут задействованы в горячих точках, а по окончанию срочной службы вернутся домой.